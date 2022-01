La respuesta del régimen español fue furibunda, primero a través del primer ministro del gobierno español, Carlos Arias Navarro, quien en un mensaje televisado señaló a México como el principal impulsor de una campaña exterior contra España , al reconocer también su sorpresa al advertir cómo regímenes políticos nada escrupulosos a la hora de adoptar los más expeditivos procedimientos contra los brotes de violencia registrados en sus respectivos países, manifiestan ahora su farisaica indignación contra la legalidad y la justicia españolas. El caso de Méjico (sic), promotor de la inaudita iniciativa de nuestra expulsión de Naciones Unidas, y de cuyo concepto de los derechos humanos dan buena muestra los espantosos asesinatos de la Plaza de las Tres Culturas en 1968, es el exponente más claro de esta repugnante farsa . Y el propio dictador Franco se refirió a la crisis internacional en un discurso pronunciado el 1º de octubre, al señalar a México como el líder de una conspiración masónica-izquierdista de la clase política, en contubernio con la subversión terrorista-comunista en lo social .

La ofensiva diplomática de Echeverría para derrumbar el régimen franquista no prosperó ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que no entró a discutir el fondo de la cuestión alegando que se trataba de un asunto que no afectaba a la paz internacional ni a la seguridad de las naciones.

Menos de dos meses después de los últimos fusilamientos de su régimen, Franco murió el 20 de noviembre de 1975 en la cama de su residencia oficial, el Palacio del Pardo.

Tras el deceso, Echeverría se mostró partidario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con España, que habían estado rotas durante toda la dictadura franquista, pero finalmente no culminó esa reanudación hasta la primavera de 1977, ya como presidente de México José López Portillo.