Lunes 17 de enero de 2022, p. 2

¿Luis Echeverría? Félix Hernández Gamundi, integrante del Comité del 68, lo define sin ambages: Es un genocida . Y en esa calidad, para quien estuviera preso por el movimiento estudiantil de 1968, el ex presidente debe pagar por el genocidio que perpetró. No puede quedar impune el personaje más emblemático de la etapa de mayor autoritarismo y represión del viejo régimen , esgrime.

Entrevistado por separado, Fritz Glockner, autor de Memoria roja y Los años heridos, una detallada reseña de la guerrilla y la guerra sucia, así como su secuela de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, sostiene que Echeverría es, sin duda, el presidente más siniestro y perverso que ha tenido México”.

Amparados en sus experiencias personales e investigaciones, Glockner lo ubica como el creador del andamiaje del horror mexicano durante dos décadas. Hernández Gamundi expone: Echeverría no ha sido exonerado. Obtuvo un amparo contra la prisión domiciliaria a la que fue condenado en 2006 en un juzgado, por genocidio. Pero este delito no prescribe. Se le otorgó a pesar de que la legislación establece que en estos delitos no es aplicable .

Su sexenio, una casa de los espejos: Glockner

Si algo tenía el ex presidente Echeverría era su capacidad para manipular el escenario político y proyectar una imagen progresista en los años más duros de la historia reciente en México, resume Glockner.

Más que una guerra sucia, Echeverría desató una guerra de baja intensidad contra todos sus opositores. En paralelo, hacia al exterior proyectaba un gobierno de apertura reivindicando la defensa de los países del Tercer Mundo, cercano al gobierno de Fidel Castro y de otras experiencias libertarias.

Era también un embaucador. Pretendía aparecer como el heredero del cardenismo; defensor de los intereses del Tercer Mundo y promotor de la apertura de las relaciones con China, para ocultar sus actos de represión en México. Era una forma de legitimación , después de los hechos del 68.

Y en seguida, Glockner se pregunta: ¿cómo pudo atraer el respaldo de mentes tan lúcidas como Carlos Fuentes o Fernando Benítez, después de haber ocurrido el halconazo del 10 de junio de 1971 y en plena guerra sucia?

En ese juego de espejos –arguye–, Echeverría logró atraer el respaldo de un sector de intelectuales que creyeron en su discurso reformador. Se trataba de representar la idea de un país donde se suponía la atención a las demandas populares desde 1910; se asumió heredero de las causas cardenistas, mientras al mismo tiempo desataba una guerra de baja intensidad contra quienes luchaban contra el autoritarismo gubernamental.

Otro factor que respalda la tesis de que el suyo fue un sexenio de apariencias está en la confrontación con el sector empresarial, al que nunca le hicieron gracia sus medidas populistas y que escaló con el asesinato del empresario Eugenio Garza Sada en medio de una operación para secuestrarlo.

Glockner –quien en sus libros detalla los episodios más cruentos de la guerra sucia, como el asedio y muerte de Lucio Cabañas y la represión a las organizaciones insurrectas de entonces– admite que, por sus características, no hay una cifra real de víctimas de esos años. Estima sin embargo que en todo el periodo –que abarca hasta los primeros dos años del sexenio de José López Portillo– se calcula que fueron más de 5 mil los ultimados.