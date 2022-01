M

uy triste noticia, la muerte de Gerardo de la Torre. Sin duda, una de las más tristes de la vida literaria de estos inicios de 2022 fue el fallecimiento del escritor, quien no sólo incursionó en los más diversos géneros literarios, como el guion cinematográfico, el cuento, la novela, el relato y la crónica periodística; también fue prolífica su actividad docente en diferentes instituciones académicas, como la Sogem. Gerardo tuvo un ácido sentido del humor a toda prueba y no únicamente estuvo involucrado en las militancias del movimiento petrolero, sino que participó de manera coyuntural, gracias a la escritora Margo Glantz, en La Onda junto con dos queridos amigos como lo fue René Avilés Fabila y es José Agustín, quien además de ser compañero de correrías en la adolescencia, se convirtió en su cuñado al casarse y tener una hija con una hermana del autor de La Tumba, quien falleció lamentablemente el mismo día del parto. Gerardo de la Torre gozó de la amistad de decenas de autores, no sólo en el mundo literario, sino, como ya lo mencioné aquí, fue muy querido en el ambiente cinematográfico. Siempre muy activo e inquieto, publicó varios textos en torno a las dinámicas cibernéticas de Facebook. Celebro con orgullo haber compartido varios años de trabajo en la sección cultural del diario El Universal que comandaba Paco Ignacio Taibo I. Descanse en paz el gran Gerardo de la Torre.

Comenzar el año en el hospital

No pareciera buena idea empezar este año nuevo desde un hospital, pero no es una decisión que pueda uno tener en sus manos y así estamos iniciando estos primeros 20 días de 2022, en espera de que las cosas fluyan mejor y pronto podamos disfrutar de mejores momentos, como por ejemplo, un mejor panorama laboral para el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que como ya lo han manifestado varias veces los integrantes de su sindicato de investigadores, “el INAH y sus trabajadores hemos padecido desde hace años ataques directos e indirectos a las labores que por ley debemos hacer, que son el estudio y difusión del patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico. Estos ataques se dan en forma de reducción de presupuesto, de precarización de las condiciones laborales de su personal. Es una tendencia que viene desde hace años pero que hoy se ha recrudecido. Con el pretexto de la pandemia y la austeridad republicana que más bien parece austericidio neoliberal, se pretende darle un golpe mortal al INAH al ordenar mediante un oficio aparecido en medio de las fiestas navideñas, la prohibición de volver a contratar al personal eventual que hubiera laborado durante 2021. Esto pondría al borde de la inoperatividad a media institución, especialmente a la Escuela Nacional de Antropología e Historia que depende de vitalmente para su funcionamiento de dicho personal. Esto prendió las alarmas entre la comunidad estudiantil y los trabajadores e investigadores del instituto, por lo que rápidamente se organizó un movimiento para echar atrás semejante despropósito”.