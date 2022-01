L

os dos se llamaban igual: Efraín. Como eran padre e hijo, su primer apellido era el mismo: González. Los dos jaliscienses, los dos licenciados, los dos panistas y, para colmo, ambos candidatos, uno tras otro, a la Presidencia de la República. Pensé que datos como los expuestos, podrían ser considerados atenuantes en el severo juicio al que he sido sometido por confundir el nombre del hijo con el del padre. Como igualmente de inmediato reconocí el gafe y asumí plenamente la responsabilidad del equívoco, decidí acogerme al, en estos días al tan socorrido, criterio de oportunidad . Sin embargo, actué con mucho menor agilidad que el habilidoso, modelo de amor filial que ha ejemplificado don Emilio Lozoya Austin, quien, con voz cantarina, entonó ante la FGR, una tonadilla no muy convincente ni, menos cálida y amorosa: Yo no fui... yo no fui... mi mamá me lo contó . Los reclamos a mi persona se fueron multiplicando conforme la semana avanzaba, al grado de que, a la hora de escribir estos renglones, me llegó desde Baja California el último estirón de orejas por cuenta de Alfonso García Quiñones, quien me dice: Estás tumbado del burro. Luego el detalle sádico: estoy saboreando un pan de pulque de Saltillo y leyendo la columneta: ¡aguas con el alemán! Todos estos comentarios me han provocado sentimientos encontrados. Por una parte, la vergüenza y el sonrojo y, por la otra, la satisfacción de que tantas personas registren mi trabajo, aunque conlleve el riesgo de estos yerros de los que no solamente asumo el dolor del pecado cometido, sino expreso, también, el propósito de la enmienda.