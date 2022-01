V

a a salir ganando México con la decisión de Citigroup de dejar el mercado minorista, lástima que vaya a seguir con presencia en el corporativo. Su huella por nuestro país ha sido costosa en recursos y prestigio. “Los ejecutivos de Citibank ignoraron las consignas del gobierno a los grandes bancos de Estados Unidos –publicó el diario El País en diciembre de 1988– para que intensificasen su vigilancia en materia de lavado de dinero, y aceptaron transferir entre 1992 y 1994 unos 100 millones de dólares de Raúl Salinas de Gotari, hermano del presidente de México entre 1988 y 1994, a cuentas europeas, básicamente en Suiza. De hecho, agregó, ni siquiera se tomaron la molestia de realizar un perfil del cliente o un estudio sobre el origen de sus fondos, gestiones obligatorias de acuerdo con los reglamentos del propio banco, según un informe difundido ayer por la Oficina de Contabilidad General (GAO), una agencia del Congreso estadunidense”. Además, en 2015, Citi anunció el cierre de su cadena de bancos BanamexUSA que operaba en Estados Unidos, como resultado de que recibió una sanción por 140 millones de dólares de los reguladores por la debilidad de sus programas contra el lavado de dinero. La penalidad incluyó 40 millones de dólares por sanciones civiles del Departamento de Supervisión de Negocios de California. El presidente era Enrique Peña Nieto. Más recientemente, el presidente López Obrador informó que Felipe Calderón condonó impuestos, entre otras empresas, a Citibanamex por 5 mil 24 millones de pesos y Peña Nieto por 10 mil 824 millones. Señaló que no hay ningún municipio en el país que tenga ese presupuesto. Eso, sin contar, que Citi no pagó impuestos cuando compró Banamex y la deuda que deja su rescate por el Fobaproa. La Secretaría de Hacienda tiene la obligación de seguir de cerca la segunda venta de Banamex y no permitir que algún fondo de inversión filibustero venga a hacer un corredero de gente y a venderlo en retazos. Debe quedar en manos de inversionistas mexicanos.

Deer Park

Este jueves Petróleos Mexicanos recibirá las llaves de su nueva planta ubicada en el condado de Harris en el estado de Texas: la refinería de Deer Park. Una comitiva encabezada por Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, acudirá para la entrega formal de compra por Royal Dutch Shell, según informó la agencia Reuters. A partir de ese momento, será operada por mexicanos. El gobierno de México compró el 50 por ciento de las acciones de la refinería por un importe de 596 millones de dólares y absorbió pasivos. Un pago que se realizó sin la necesidad de créditos ni deuda adicional, según informó en su momento el presidente López Obrador. Los recursos provienen del Fondo Nacional de Infraestructura y bancos comerciales. La refinería Deer Park podrá procesar hasta 340 mil barriles diarios, similar a la nueva refinería Olmeca en construcción en Dos Bocas, Tabasco, la cual se tiene previsto inaugurar el próximo 2 de julio. Según Pemex, las refinerías Olmeca y Deer Park lograrán que México tenga autosuficiencia energética y que deje de importar combustibles y exportar crudo hacia 2024.