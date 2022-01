Tacha a la oposición de mezquina y mentirosa

toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y sentido contrario, esto es una ley física. Esta ley está en el macrocosmos y en el microcosmos, en la política y en el interior de toda decisión personal. Uno puede ser parte de la acción o parte de la reacción, difícil estar en el vacío de en medio.

En política también esa ley existe y a la reacción se le llama oposición. La oposición, cuando lleva la bandera de cambio para mejorar y hacer más digna la vida de la comunidad, es muy valiosa y su acción dignifica siempre a quienes la llevan a cabo. La oposición, cuando no tiene más bandera que el interés personal o de grupo, es mezquina y mentirosa, su estrategia es deformar y desinformar tal como lo hace hoy la oposición en México, tan pobre y miserable que podría despertar compasión si no fuera por el daño que causa con su estrategia de que lo que no mancha, tizna.

En tiempos de emergencia grave, como lo estamos ahora en México, con un país saqueado por la corrupción y en medio de una pandemia mundial, este tipo de oposición está en la frontera de ser un delito grave, equivalente a traición a la patria, es comparable a un marinero que le hace hoyos a la barca que está en emergencia mientras los demás achican el agua para sacarla a flote.

Carlos Noriega F.

Sobre la venta de Banamex

Entre 2007 y 2009, La Jornada publicó notas sobre el desbarajuste de venta de cartera vencida de Infonavit, bancos e Ipab a particulares muy influyentes ligados al poder. Ahora que Banamex está en venta, es imperativo evitar de nuevo ese desorden. Comprar Banamex por el actual gobierno es, con sus respectivas diferencias, el equivalente a nacionalizar la industria petrolera por nuestro general Tata Cárdenas.

Tomás Arellano S.

Imagina diálogo entre Jane Fraser y López Obrador

En la sección de Economía de La Jornada, el sábado pasado contemplamos una fotografía del líder de la ideología primero los pobres, Andrés Manuel López Obrador, y la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, propietaria de Citibanamex, puesto a la venta en el tianguis de los 50 bancos mexicanos. Por las mutuas sonrisas, se trata de un auténtico diálogo, sin crisis, sobresaltos o sorpresas. No como aquellas lágrimas un 1º de septiembre de 1982 del portador de la Banda del Águila por fallarle a los pobres con los pobres. Y, téngalo claro los opinófilos fifís, la fotografía es en agosto del año pasado. A veces dice más una imagen que toda una obra completa.

¿Qué le informaría Jane a nuestro Presidente? Seguramente, lo siguiente:

Sabemos que nuestra propiedad de Citibanamex, con su banca comercial, seguros, afore y su casa de bolsa, en México, nos brindan casi 2 mil millones de dólares de utilidades. Le agradecemos a los mexicanos ser el tercer banco en el país. Pero, señor Presidente, nos preocupa Goldman Sachs, Bank of America y otros gigantes de Wall Street. Goldman Sachs, por ejemplo, está en posesión, en su cartera de portafolio de fondos de cobertura, de 807 Hedge Funds, cuyo valor, es más de siete veces el valor de la economía de Argentina. Y los diez principales, en el mercado de tales fondos de cobertura, son Facebook, Microsoft, Amazon, Alphabet, Alibaba... Ese mercado es el que nos interesa. Además, está el potencial latente, de ser engullido Wall Street por los gigantes de China, igual que en la economía.