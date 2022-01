Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 17 de enero de 2022, p. 25

Chilpancingo, Gro., La asamblea regional de la casa de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, integró a las mujeres a su sistema de justicia con la advertencia de cero tolerancia a los feminicidios en los 27 pueblos que conforman el territorio comunitario .

En entrevista, Celestino Peláez Chávez, coordinador de la casa de justicia, expuso: La postura es no permitir más feminicidios y evitar toda la violencia contra las mujeres, porque hay tres casos que están llevando un proceso de reeducación, el de El Coyul, El Charco y el más reciente, el de Coxcatlán San Pedro (donde un joven mató a su esposa a machetazos), que no van a quedar impunes .

Explicó que en ocasiones los culpables de algún delito interponen amparo. Nos llega la notificación de que se ponga libre al que lo cometió, debido a que no hay un reconocimiento a la libre determinación de los pueblos indígenas porque no se ha reconocido la reforma; además, el gobierno no reconoce el sistema de justicia de la CRAC y dicen que es una privación ilegal de la libertad .

Recordó que en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Constitución Mexicana se estipula la libre determinación de los pueblos indígenas, por lo que hay fundamentos para impartir justicia con las personas que incurren en un delito .