Lunes 17 de enero de 2022, p. 7

Nueva York., El álbum 32 de Elvis Costello suena como un grupo de rocanrol sudando en un pequeño escenario para producir un ruido alegre. Pero es un espejismo.

Costello y su banda de tres integrantes, The Imposters, nunca estuvieron en la misma ciudad, mucho menos en el mismo cuarto, cuando hicieron The Boy Named If, que sale a la luz el viernes. Estaban en cuarentena por el coronavirus, como el resto del mundo, y buscaban hacer algo productivo.

Después de escribir un tema, Costello hacía una grabación inicial con voz y guitarra en su casa de Vancouver. Se la enviaba a Pete Thomas, quien, en su sótano de Los Ángeles agregaba la batería. El bajista Davey Faragher le seguía, antes de que se la enviaran al tecladista Steve Nieve, a Francia. Nicole Atkins agregó voces como invitada en My Most Beautiful Mistake desde una quinta ubicación.

Ocasionalmente se conectaban por videollamada para verse, aunque esto no es propicio para las grabaciones por los retrasos en la transmisión.

El productor argentino Sebastian Krys, desde su propia casa, realizó un trabajo increíble haciendo que sonara como si no estuviera elaborado con un aparato , dijo Costello.

Creo que todos se sorprendieron de cómo nos encontramos en nuestro sótano o en una habitación tocando y que sonara tan vibrante. No permitimos que esto nos frenara. Cuando descubrimos que funcionaba, nos alentó más .

La imagen de los Beatles en la película documental Get Back romantizó la idea de una banda trabajando codo a codo y probando ideas. No obstante, dijo Prince Charles Alexander, profesor en Berklee College of Music y productor e ingeniero de audio que ha trabajado con artistas como Sting, Luther Vandross y Aretha Franklin.

La tecnología a principios de este siglo avanzó y se volvió asequible al grado de que la mayoría de los músicos tienen estudios en sus casas, dijo. Tras el temor inicial de que algunas grabaciones se sentirían estériles o sin alma, ahora tenemos una generación de productores, ingenieros de grabación y productores que lo han superado , comenta.

Mejor sonido en el porche

Con el coronavirus, muchos músicos no tienen más remedio que trabajar solos.