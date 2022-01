P

or lo general, el principal indicador cuando se habla de desarrollo de un país, es el crecimiento económico y el producto interno bruto (PIB), lo que resulta insuficiente. Por eso el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, incluye entre sus indicadores la esperanza de vida, salud, educación, brecha entre géneros, sostenibilidad, desigualdad y pobreza y otros.

Sin embargo, un factor que rara vez se incluye en la valoración de una nación es del grado de desarrollo institucional , la manera en que funcionan y operan las instituciones. De acuerdo con Alejandro Portes, el desarrollo institucional es clave fundamental para el desarrollo y, para que éste pueda darse, las instituciones deben cumplir con tres requisitos indispensables: inmunidad a la corrupción, reclutamiento y promoción meritocrático y ausencia de islas de poder, ésta última se refiere a los feudos, bandas, cacicazgos, etcétera, enquistados dentro de las instituciones y que son capaces de subvertir las reglas institucionales en beneficio propio.

Tres requisitos que, ciertamente, son muy difíciles de cumplir en México y el resto de las naciones de Latinoamérica y que son las rémoras que afectan directamente la posibilidad de salir del subdesarrollo. Pero el meollo del asunto radica no tanto en la corrupción, que existe en todos los países, sino en la impunidad, en que la corrupción no se califica como delito grave; no se persigue ni se castiga el nepotismo, el amiguismo o el clientelismo y se considera una virtud la lealtad al jefe, la sumisión y el sentido corporativo y excluyente de muchas instituciones.

Si nos atenemos a la definición de impunidad: Circunstancia de no recibir castigo un delito o un delincuente muchas instituciones, en nuestras naciones, gozan de impunidad institucional , que es una forma de violencia pasiva, generalizada y cotidiana.

Por lo general, hay diferentes grados de impunidad institucional, algunas instituciones funcionan mejor que otras, hay procesos con avances y retrocesos. Sería el caso de Guatemala y su sistema de justicia que tuvo que recurrir al apoyo de la Organización de Naciones Unidas, con la Comisión internacional contra la impunidad, (Cicig) que implicó notables avances y luego retrocesos, precisamente porque se afectaban los intereses personales y corporativos de los que tenían capturado al estado (Cicig, 2019). Algo similar sucedió en Honduras con la Misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, con apoyo de la Organización de Estados Americanos.

A nivel de la base eso se refleja en la opinión de un migrante de Honduras que se unió a la caravana de 2018 con su hija pequeña y dejó a su esposa y otra hija en el pueblo, decía que sólo podía prender un foco en su casa y que había tenido que desconectar el viejo refrigerador porque ya no podía pagar el recibo de la luz con la empresa privatizada.