Jared Laureles

Periódico La Jornada

Domingo 16 de enero de 2022, p. 8

Luego de 30 años de trabajo en la Secretaría de Gobernación (Segob), Leticia Guzmán Palma, ex colaboradora de la subdirección de Servicios, denunció que fue despedida de manera injustificada y sin que se le haya pagado siquiera la segunda parte del aguinaldo ni el sueldo que le correspondía.

Señaló que, con engaños , Édgar Gutiérrez Cázares, director de Contratos y encargado del área jurídica de la Segob, la despidió el 14 de diciembre pasado. La citó a una supuesta junta de trabajo, pero en realidad le exigió firmar su renuncia por pérdida de confianza para permitirle cobrar su salario por lo menos hasta la primera quincena de enero.

Antes de las 3 de la tarde, cuando termina mi horario, me mandaron un correo para citarme a una junta en una sala del segundo piso del edificio L, de la sede de la Segob. “Pasé, cerraron la puerta y siendo la única persona en el lugar, Édgar me dijo: ‘El recurso ya está autorizado hasta la primera quincena de enero, pero si no firmas la renuncia, lo pueden detener’, y efectivamente me detuvieron mis pagos”.

A dos años de jubilarse, Guzmán Palma se negó a firmar la renuncia. Lo único que me dijeron, señala, fue la pérdida de confianza , pero no tengo ningún puesto que amerite ese supuesto. Tal argumento, subrayó, sólo es aplicable de mandos medios para arriba y yo soy personal operativo , de acuerdo con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.