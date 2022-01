De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 16 de enero de 2022, p. 4

El diputado federal del PAN, Gabriel Quadri, fue expulsado de un programa en vivo de CNN en español por difundir un discurso de odio contra la comunidad LGBT, tras lo cual el dirigente de Morena, Mario Delgado, consideró que se debe desaforar y retirar al legislador que llegó a la Cámara de Diputados con el apoyo de la coalición de PRI, PAN y PRD.

En este México no podemos tolerar que una persona así de impresentable sea un representante popular , añadió el morenista en sus redes sociales.

El ex candidato presidencial fue invitado, junto con la diputada de Morena Salma Luévano, a la televisora para hablar sobre la problemática de los transexuales, sin embargo sus planteamientos provocaron que el conductor le pidiera irse.

Si usted viene aquí a propalar su discurso de odio, este no es el canal. En CNN en español no lo aceptamos. Váyase a otro canal. A Tepito Televisión. A la mejor en Tepito Televisión tiene espacio, aquí no, señor Quadri , señaló el locutor.

“Qué Dios coja confesados a sus compañeros del Congreso de México, porque vaya que lo que tienen ahí es… ay, señor”, continuó el locutor, mientras el legislador se defendió pidiendo que no lo volvieran a invitar.