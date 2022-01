S

entado en la banca del parque, Rosalío sigue consultando el aviso oportuno. Le extraña que en medio de tantas ofertas de trabajo no haya podido encontrar uno apto para él, ni siquiera porque ya no tiene exigencias y está dispuesto a ocuparse de lo que sea con tal de no seguir desempleado.

Se encuentra en esa condición desde hace año y medio, cuando renunció a su puesto en la imprenta. Agobiado por las deudas, la incertidumbre y la impaciencia de Armida, se pregunta cuánto tiempo más va a prolongarse su búsqueda y si tendrá fuerzas para soportarla antes de que la desesperanza lo lleve a cometer una locura.

Se le ocurre una solución posible: volver a la imprenta y solicitar una nueva oportunidad, pero desiste de inmediato: le repugna la simple idea de que tendría que hablar con Damián, el joven a quien la señora Olvera presentó como su sobrino el mismo día que lo hizo gerente de la empresa.

Ajeno a la inquietud provocada por su nombramiento y para ganarse la simpatía de sus empleados, Damián –alto, ojiverde, lampiño– pidió que lo vieran como un trabajador más, una persona comprensiva, respetuosa de los méritos y las conquistas laborales, pero sobre todo amante de la renovación. ¿Dudas? , preguntó con una amplia sonrisa dedicada a su generosa tía.

II

Rosalío sabe que se esforzó por adaptarse a los cambios impuestos por su nuevo jefe, pero llegó el momento en que no pudo resistir sus arbitrariedades, su trato despótico hacia los trabajadores más antiguos, entre los que se contaba él, y acabó por renunciar. Armida apoyó su decisión desde el primer momento y sigue haciéndolo, pero en términos que afectan a Rosalío: No es por nada, pero creo que debiste pensarlo mejor. Cielo, perdóname: no es hora de que te pongas exigente. No te lo reprocho: lástima que con tu dignidad no pueda pagarle al carnicero.

Después de su fatigosa y estéril búsqueda de empleo, Rosalío a veces le da la razón a Armida, pero luego se sobrepone y para no caer en el desánimo procura convencerse de que hizo lo correcto al renunciar. Sabía que a partir de ese momento iba a enfrentarse con muchos rechazos y dificultades, pero no que ese infierno se prolongaría 18 meses.

En medio del insomnio, Rosalío se pregunta ¿cuántas calles habrá caminado en todo ese tiempo? ¿En cuántos parques se habrá sentado a matar las horas? ¿Cuántas veces habrá querido ser otro? No importa qué condición tenga, con tal de no seguir siendo él, ese hombre a quien todas las mañanas ve reflejado en el espejito del baño. Le gustaría desbaratarle el rostro y con su carne, como si fuera plastilina, hacer otro en donde esté escrito un destino que no sea ir a un parque, sentarse, ignorar el mundo a su alrededor y concentrarse en las páginas del periódico donde se compra, se vende, se busca, se ofrece...

III