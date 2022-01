D

e manera excepcional escribo en primera persona: a finales de los años setentas, en el semanario Proceso, aprendí de Vicente Leñero que un reportero (y por extensión un opinador) no debe ser protagonista del hecho o la noticia a comunicar (o comentar). Este caso, creo, amerita romper esa norma. Poco antes de las seis de la mañana de este sábado 15 de enero de 2022, cuando me aprestaba a releer el texto de Luis Villoro El sentido de la historia, me llegó la noticia. Textual, el WhatsApp de Roberto González, decía: “Queridos amigos todos: me acaban de avisar que falleció nuestro querido camarada y amigo Osvaldo, lo internaron hoy, creo que la operación fue a las 9 pm para destapar tres arterias del corazón y no aguantó…”

Sentí dolor por la pérdida del compañero y se me escapó un lagrimón. Con Patricia seguíamos desde hace años la pelea por la vida que libraba Osvaldo Caldú, y de tanto en tanto nos asomábamos por El Asado Argentino, en Insurgentes Sur, para charlar un rato con él. Era un gran conversador y nos unían algunas complicidades. El 7 de enero le envié un mensaje para pasar a verlo; me respondió cuatro días después anunciándome su operación el día 14. Su partida y el texto de Villoro provocaron estas líneas a la manera de un testigo.

En El sentido de la historia, Villoro responde a la pregunta ¿Historia para qué? , y en un primer acercamiento dice que es para conocer nuestra situación presente: Remitirnos a un pasado dota al presente de una razón de existir . En esa variable, la historia cumple una función: la de comprender el presente. La historia nace de un intento por comprender y explicar el presente acudiendo a los antecedentes que se presentan como sus condiciones necesarias. También puede verse como un intento de comprender el pasado desde el presente. Siguiendo con Villoro y a la manera de Benedetto Croce, esa relación pasado-presente tiene, a los efectos de este texto, un motivo práctico, particular: despedir al camarada Osvaldo, al compañero, al amigo.

Dice Villoro que las situaciones que nos llevan a hacer historia rebasan al individuo, plantean necesidades sociales, colectivas, en las que participa un grupo, una clase, una nación, una colectividad . Una comunidad. “Las historias nacionales ‘oficiales’ suelen colaborar a mantener el sistema de poder establecido y manejarse como instrumentos ideológicos que justifican la estructura de dominación imperante”. Pero siempre hay minorías y hombres concretos que ponen en cuestión la historia oficial y se niegan a obedecer al poder instituido y buscan cambiarlo; que desmitifican el absolutismo oficial y expresan un pensamiento crítico, de liberación colectiva (o nacional). Que desacreditan la ideología dominante en una sociedad dada y buscan cambiar de raíz las estructuras de la dominación. Ésa es la historia de los movimientos libertarios.