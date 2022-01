La empresa aclaró que no hubo ningún acto ilegal en su ocupación, pues en el año 2000, cuando comenzó la ampliación de su operación La Herradura , con un nuevo proyecto denominado Soledad y Dipolos, realizó un par de convenios (2002 y 2005) con los ejidatarios del lugar.

Incumplimiento parcial

El área donde se encuentra la mina Dipolos fue entregada desde el 13 de julio de 2013 y por ello, con fecha 5 de diciembre de 2016, el Tribunal Unitario Agrario tuvo por cumplida la sentencia dictada en el expediente 188/2009 , apuntó Penmont.

Asimismo, enfatizó que desde esa fecha la empresa no tiene acceso a los terrenos, por lo cual no se ha cumplido parte de la sentencia, dado que conforme a la resolución, Minera Penmont debe realizar trabajos de remediación de caminos y áreas en donde se realizaron trabajos de barrenación; sin embargo, el ejido no ha dado acceso y el tribunal tampoco ha podido garantizarlo.