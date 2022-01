Clara Zepeda

La inflación se ha extendido por todo el mundo, alcanzando en algunos países máximos de varias décadas. En el caso de México, los precios al consumidor concluyeron 2021 con un avance anual de 7.36 por ciento, su nivel más alto en 20 años.

El descenso de la tasa anual de la inflación luce como el escenario más probable para este 2022, cuando la mayoría de previsiones la ubican entre 4.20 y 4.70 por ciento, pero no se puede descartar que lo haga a un ritmo menor; en contraste, la posibilidad de que suba más allá del 7.36 por ciento es muy baja.

Sin embargo, para los consumidores una reducción no significa que la tortilla, el pan, el jitomate, el gas doméstico LP, la carne, el pollo, etcétera, vayan a bajar de precio.