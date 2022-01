▲ La funcionaria no descarta a ex líderes, expresaron quejosos. En imagen de 2021, protesta de trabajadores del gremio. Foto María Luisa Severiano

Jared Laureles

Periódico La Jornada

Sábado 15 de enero de 2022, p. 9

Aspirantes a ser candidatos a la dirigencia nacional del sindicato petrolero señalaron que la secretaria del Trabajo (STPS), Luisa María Alcalde, está en defensa de la corrupción , después de que dijo que no se puede descartar para la Secretaría General a alguien por sus vínculos o su pasado, en referencia a Ricardo Aldana Prieto, actual tesorero del gremio e implicado, junto con Carlos Romero Deschamps, en el Pemexgate.

En entrevista, la senadora Cecilia Sánchez señaló que al decir que no se les va a vincular con el pasado, está dándole puerta abierta; está en defensa de la corrupción totalmente. La señora (Luisa María Alcalde) es incongruente desde un principio, cuando el presidente (López Obrador) dijo que se cumplieran las normas y que fuera gente con un proyecto en beneficio de los trabajadores .