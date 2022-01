Fabiola Martínez y Laura Poy

El presidente Andrés Manuel López Obrador retomará actividades normales cuando su prueba covid sea negativa, y si ello ocurriera en las próximas horas asistiría a la ceremonia de homenaje al poeta Carlos Pellicer, programada para mañana en el Palacio de Bellas Artes, dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

El funcionario ha mantenido contacto permanente con el mandatario, incluso el jueves estuvo en el despacho presidencial; al respecto, comentó a la prensa que ayer se practicó una prueba de diagnóstico (PCR), aun cuando no ha tenido ningún síntoma.

Reconoció el incremento de casos de covid-19 – eso no lo podemos esconder – aunque esa situación no afectará la actividad económica del país. Creemos que, a pesar del aumento de casos de la pandemia, la actividad económica se va a mantener y no va a haber desaceleración económica , señaló.

Argumentó que no ha cerrado ninguna empresa, ninguna fuente de empleo y los ajustes a las plantillas son temporales cuando se detecta algún brote de contagios.

De la salud del Presidente, dijo que afortunadamente está muy bien, evoluciona favorablemente. Ayer eran mucho menores los síntomas leves que había manifestado. Se encuentra coordinando los trabajos .

Aseguró que tras la sesión en que participó también el secretario de Hacienda se realizaron otras reuniones ya de manera virtual.