Tras el reciente anuncio de Citigroup, el mandatario no perdió tiempo para invitar al selecto grupo de magnates autóctonos (ya propietarios de otras instituciones financieras) a que no dejen pasar esta oportunidad y le entren a la mexicanización. Tras dos décadas de propiedad privada estadunidense es hora de que Banamex, el banco más longevo del país, retorne a manos nacionales, aunque a los posibles tiradores lo único que les interesa es la catarata de utilidades que esta institución genera.

Por aquellos ayeres, en este espacio comentamos que de nueva cuenta el inquilino de Los Pinos (Calderón) se metió en un berenjenal y la banca foránea una vez más pone a parir a las autoridades financieras del país, porque para efectos mexicanos la citada ley prohíbe explícitamente el acuerdo entre Citigroup y la Casa Blanca, de tal suerte que el gobierno mexicano no sólo debe prohibirlo, sino que está obligado a reaccionar ante una operación de esa naturaleza. ¿Cómo? La propia Ley de Instituciones de Crédito ofrece la salida en su artículo 13: no podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad (por ejemplo, gobierno de Estados Unidos) y Banamex es filial de Citigroup. De presentarse un caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores previo acuerdo de su junta de gobierno podrá declarar la revocación de las autorizaciones correspondientes .

Pero a Calderón y Carstens les valió, porque pretextaron que la participación del gobierno estadunidense tiene carácter temporal, deriva de una emergencia económica y no modifica la estrategia de negocios; existen claros argumentos para afirmar que la operación hoy anunciada no entra en conflicto con ninguna norma del marco jurídico en México . Pero la citada ley no establece salvedades para casos temporales , de emergencia económica y/o relacionados con estrategias de negocios . Además, decían, dicha legislación es de hace 20 años , ergo es viejita . De ese tamaño la cara dura. Y no fue el único caso.

Entonces, no hay que desperdiciar la nueva oportunidad de mexicanizar un banco que nunca debió ser rescatado por el Fobaproa ni extranjerizado. De cualquier forma, el problema son los eventuales compradores: más de lo mismo y para los mismos.

