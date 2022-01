Un modelo reciente realizado por académicos de la Universidad de Columbia estimó que la pobreza infantil era 41 por ciento más baja del promedio anual gracias a este cheque de ayuda. Se trataba de poner las cosas un poco más fáciles a las familias que están intentando salir a flote en mitad de la crisis sanitaria y económica. Era dinero que se gastaban en comida, facturas de servicio de agua, luz y gas, así como para cancelar deudas , lamentó Ahmad Ali, portavoz de la encuestadora progresista Data for Progress, en declaraciones al portal de noticias The Hill.

La bancada demócrata consiguió expandir esta ayuda a principios del año pasado, como parte del paquete de asistencia impulsado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y tenía intención de consolidarla hasta 2025, durante las negociaciones del plan extraordinario de infraestructuras y reconstrucción conocido como la ley Build Back Better, cuyo costo aproximado para el erario es de 100 mil millones de dólares anuales.

Los demócratas, no obstante, no se dan por vencidos y creen que podrían restablecer esta ayuda en las próximas semanas mediante un proceso especial de reconciliación que les permitiría aprobar la ley con una mayoría simple. No obstante, queda por saber cómo negociarán con Manchin, cuyo voto es imprescindible dado que es necesario contar con el respaldo de los 50 senadores demócratas.