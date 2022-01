Sentía que la narración iba a mejorar... que no fueras presionado a apoyar a uno por encima del otro, sino que al contrario, cuando llegaras a Daytona, cuando se iba a hacer un juicio, te sintieras dividido .

Una sorpresa de la segunda temporada es que la serie no sólo sigue a Navarro sino a su principal rival –el equipo de porristas de Trinity Valley Community College, que se encuentra a menos de una hora de distancia–.

Uno de los nuevos astros era Jerry Harris, un regordete porrista obsesionado con el deporte y miembro del equipo conocido por sus pláticas de entrenamiento y su forma de gritar para entusiasmar a sus compañeros. Su madre había muerto de cáncer cuando él era adolescente y un grupo de madres de porristas lo habían ayudado a salir adelante en los suburbios de Illinois, de donde él es originario. Aunque era un integrante muy querido del equipo, Harris no era lo suficientemente bueno para competir en el campeonato. Pero por una lesión de un compañero fue llamado para la competencia y ayudó a llevar al equipo a la victoria.

Entonces llegó la fama. El elenco principal, incluyendo a la entrenadora Mónica Aldama, se convirtieron en celebridades de la comunidad de porristas de la noche a la mañana, incluso aquellos que ya eran bastante conocidos. Acudieron a programas de terturlia como Ellen, posaron para retratos y Aldama concursó en Dancing with the Stars.

En ese momento el entrenador principal de Trinity Valley era Vontae Johnson, un antiguo porrista. Su asistente era Khris Franklin, quien alguna vez fue preparador de Johnson. (Desde entonces ambos son coentrenadores). Los dos son como el yin y el yang y esto es muy bien retratado con su punto de vista sobre Navarro. Mientras que Johnson no trata de ocultar sus críticas crueles a Navarro, y especialmente a Aldama, Franklin es más pragmático. Le cae bien y dice que se intercambian comentarios amables cuando se ven en las competencias.

Whiteley espera que los espectadores no traten de buscar en Internet lo que pasó cuando las escuelas se enfrentaron en Daytona.

Es mucho mejor ver el episodio ocho y nueve sin saber lo que pasó .

Johnson dice que se acercaron a Trinity Valley para filmar antes de la primera temporada, pero ellos no estuvieron interesados porque temían que fuera una distracción para el equipo. Después de que Cheer se estrenó en Netflix, lo reconsideraron para la segunda temporada. Pensamos que sería una buena oportunidad por la forma en la que retrataron a los deportistas en la primera temporada, capturando el atletismo y todas las cosas que son geniales sobre nuestro deporte .

Como una universidad al otro lado de la calle tuvo esta oportunidad, se nos hizo que era realmente bueno para nosotros poderle dar a nuestros chicos la misma oportunidad , agregó Franklin.

Aunque hay un episodio en la segunda temporada en el que se abordan las acusaciones contra Harris, los espectadores no ven al equipo de Navarro reaccionar en conjunto sobre la noticia. Whiteley mencionó que no fue una decisión creativa sino que los protocolos de covid-19 en ese entonces no les permitieron filmar.

Odio que no estuviéramos ahí para filmar , apuntó Whiteley. Tuvimos sus versiones después donde nos cuentan lo que pasó y cómo Mónica les dio la noticia y cómo se hicieron esas juntas y lo difícil que fue para estos chicos. Pero no lo pudimos ver porque simplemente no podíamos filmar por obvias razones .

En un correo electrónico, Aldama agregó que cualquier dolor que haya sentido el equipo por el arresto de Harris palidece en comparación con lo que sus víctimas pasaron, mi corazón sigue con ellos. Estoy orgullosa del equipo por darlo todo en sus entrenamientos cada día y hacer lo que necesitábamos físicamente porque emocionalmente era difícil .

Aldama declaró que en general, los espectadores verán cómo se pudo mantener enfocado el equipo de Navarro en el gimnasio a pesar de las dificultades que enfrentaban.

Filmamos durante ese momento que fue extremadamente difícil para todos, definitivamente uno de los años más difíciles de mi carrera, así que hay momentos en la serie que son crudos y rudos porque lo estás viendo en tiempo real. Pero aprendemos de estos tiempos difíciles en la vida, y en la serie también se ve el carácter fuerte y la fortaleza de nuestros deportistas. Como entrenadora y líder, no siempre soy perfecta, pero creo que es importante mantenerte positiva y tomar cada reto y oportunidad para crecer .

Johnson se siente aprehensivo ante la idea de volverse famoso por la serie y quiere que la atención esté puesta en el equipo.