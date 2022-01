El príncipe Andrés se involucró en actos sexuales con la demandante, invitado por Epstein y Maxwell, sabiendo que era una víctima de tráfico sexual a la que forzaban a cometer dichos actos , detalla el escrito legal.

Andrés nunca ha ocultado su amistad con la pareja e incluso se hospedó en la mansión de Epstein en Nueva York, en 2010. Esa visita, que tuvo lugar cuando el millonario financiero ya constaba en el registro de pederastas, fue el inicio de la cuesta abajo del hijo de la reina que ganó fama de playboy en su juventud y al que se le relaciona con un sinfín de amistades peligrosas.

Acuerdo o juicio público

Las alegaciones contra Andrés surgieron en 2011, con la publicación de una fotografía del príncipe abrazando por la cadera a una sonriente jovencita y con su amiga Maxwell en un segundo plano. Luego llegaron denuncias en documentos legales en 2015 y, por fin, la querella ahora en marcha que Guiffre presentó en un juzgado de Manhattan el pasado agosto.

La decisión judicial anunciada esta semana refuerza la posibilidad de que el vergonzoso embrollo se dirima ante un jurado en una vista civil. Pero muchos expertos argumentan que la opción menos mala para la monarquía inglesa pasa por un acuerdo extrajudicial de compensación.

Verdad y justicia

Sin embargo, no está asegurada la disposición de Giuffre a aceptar un pacto que se limite a una indemnización millonaria. Mi objetivo siempre ha sido demostrar que los ricos y poderosos no están por encima de la ley y han de rendir cuentas. No estoy sola en ese camino sino con innumerables supervivientes de abuso y tráfico sexual , escribió en su cuenta de Twitter tras ganar el último episodio judicial, que le ofrece otra oportunidad de exponer la verdad .