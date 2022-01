Con ella coescribió Everybody knows y Waiting for the Man, y grabaron juntos el disco Ten New Songs, donde figuran por lo menos tres composiciones a partir del poemario Book of Longing y que también incluyó Philip Glass en su disco doble: A Thousand Kisses Deep; You Have Loved Enough y Boogie Street.

“Hoy que soy un hombre mayor –dijo el poeta– me doy cuenta de que no he dicho gracias por todo lo que he recibido, así que hoy vengo aquí a agradecer a todos, porque cuando era adolescente y anhelaba una voz, Lorca me permitió hallar una voz propia, dentro de los estrictos límites de la dignidad y la belleza.”

Blessed is the covenant of love, the covenant of mercy, useless light behind the terror, deathless song in the house of light.

Hay que hacer notar que el budismo no es una religión. Y que Book of Longing lo escribió después de Book of Mercy. El segundo de estos libros, el Book of Mercy, sucedió luego de que a principios de los años 80 Leonard Cohen se trasladara al sur de Francia y en una caravana aparcada en medio de la Provence comenzara a estudiar el Talmud, la obra del poeta místico hindú Kabir y los Salmos del Rey David; así escribió una serie de textos donde yuxtapuso zen y judaísmo en un cuaderno destinado a convertirse en el Book of Mercy, que Leonard Cohen definía simplemente como un libro de salmos .

For less than a second Our lives will collide The endless suspended The door open wide I know she is coming I know she will look And that is the longing >And this is the book

The Paris sky

Is blue and bright

I want to fly

With all my might

Her lengs are long

Her heart is high

The chains are strong

But so am I

Emparenta en su escritura Philip Glass este disco doble con el resto de sus óperas, en especial la bellísima ópera titulada Satyagraha, cuyo guion también escribió –además de la música– Philip Glass a partir de los textos sagrados del Bhagavad Gita y que entabla parentesco con la ópera Akhnaton, ambas de índole espiritual; pero también hay conexiones con la obra maestra de Philip Glass: su monumental ópera Einstein on the Beach, en particular en la pieza titulada Puppet Time, donde ondea el poderosísimo sintetizador Prophet Five, ejecutado por el propio Philip Glass, al frente de un ensamble camerístico dirigido por su colega Michael Riesman y donde participa el cuarteto de voces operísticas formado por la soprano Dominique Plaisant, la mezzo Tara Hugo, el tenor Will Erat y el bajo-barítono Daniel Keerling.

En la instrumentación magistral que teje Philip Glass lucen también en primer plano un oboe, un corno inglés, un clarinete bajo, un set de flauta, piccolo y saxos, un contrabajo acústico y poderosas percusiones.

Concebida como ópera, la partitura concede a Leonard Cohen el papel de spoken text y así su voz respira con el paisaje operístico:

I am now able

To sleep twenty hours a day

The remaining four

Are spent

Telephoning a list

Of important people

In order

To say goodnight

Jikan

Who was born

To make men laugh

Bows his head

Versos en el más puro humor zen. Jikan en budismo significa la casa de la compasión , o bien ser compasivo ; entendido está que el término compasión en budismo no significa lo que en la cultura occidental: lástima, sino lo contrario: tener actitud compasiva es ponerse en los zapatos del otro, ejercer amor incondicional a todos los seres sintientes.

El humor zen está en todos los discos de Leonard Cohen. En su poemario Book of Longing y en el disco doble que grabó con Philip Glass: Book of Longing. A Song Cycle Based on the Poetry and Images or Leonard Cohen, está el humor y está el amor:

Another poet will have to say

How much I love you

I’m too busy now with the

Arabian Sea

And its perverse repetitions

Of white and grey

Yes, I have given up a lot of things

In the last few minutes

Including the great honour

Of saying I love you

El poemario Book of Longing es una belleza. Conjunta pies yámbicos, trocaicos y dactílicos con las artes gráficas: todos los poemas tienen dibujos exquisitos realizados por el propio poeta, profusión de desnudos femeninos, autorretratos, retratos de su maestro budista, de su guitarra Conde y de sus temas dilectos:

After listening to Mozart

(which I often did)

I would always

Carry a piano

Up and down

Mount Baldy

And I don’t mean

A keyboard

I mean a full-sized

Grand piano

Recomiendo ampliamente la lectura del poemario Book of Longing, está en la mesa de novedades literarias en las librerías, y recomiendo escuchar el álbum doble de Philip Glass con el mismo título, en Spotify o en la plataforma digital de su agrado.

Y como no existen las casualidades, sino las causalidades, como dicen mis amigos budistas: en pocos días, el 31 de enero, nuestro querido amigo y maestro Philip Glass cumplirá 85 años, en pleno gozo de salud y producción. Porque, escribió su hermano budista Leonard Cohen:

that is the longing

and this is the book

