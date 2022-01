Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Sábado 15 de enero de 2022, p. 25

La Agencia de Protección Sanitaria de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México alertó a la población por la venta de ocho marcas de pruebas rápidas de covid-19 en redes sociales que no están autorizadas por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La dependencia capitalina hizo un llamado para que no se adquieran, ya que representan un riesgo para la salud, pues pueden ser falsificadas o apócrifas y, por ende, sus resultados no son confiables.

Señaló que estos tests pudieran dar falsos negativos y quienes tengan el virus, sin saberlo, propagar la enfermedad entre sus familiares.

La secretaria de Salud, Oliva López Arellano, indicó que la alerta va en dos sentidos: por un lado, que no se compren pruebas por Internet o que se ofrezcan en grupos de chat, porque no están autorizadas por la Cofepris y por lo tanto no tienen la validación de que cumplen con todos los requerimientos de seguridad sanitaria, además de que no hay certidumbre de que sean útiles e identifiquen correctamente el virus.

Agregó que ante la alta demanda las personas recurren a muchas estrategias para hacerse de una prueba, pero si se compran alguna de las ocho marcas que no tienen autorización se corre el riesgo de contar con un resultado dudoso, ya que no hay ninguna garantía porque no es un insumo que esté en condiciones de ser utilizado con seguridad y calidad.