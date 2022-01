De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 14 de enero de 2022, p. 10

El investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM Alejandro Sánchez respaldó la recomendación del gobierno capitalino respecto a que quienes presenten síntomas asociados al covid-19 se aíslen, incluso sin tener que recurrir a una prueba diagnóstica.

Indicó que salir por un test de confirmación puede poner en más riesgo a la gente en caso de que no esté enferma, se pueden contagiar mientras hacen fila y, si fueran positivos, podrían contagiar a alguien más cuando acuden a hacérsela .