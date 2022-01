Sofía, empleada de una farmacia, aseguró que no nos hemos dado abasto, porque mucha gente viene por una prueba aunque no tienen ningún síntoma. Para conseguir una hay que llegar antes de las 7 de la mañana y esperar obtener una ficha, pero la demanda es enorme .

Ante el veloz aumento de casos y el elevado consumo de pruebas diagnósticas, en un contexto de escasez de estos insumos , recomendó, tanto para pruebas rápidas de antígenos como para las pruebas PCR, que se usen de forma prioritaria en todos los casos con indicación de hospitalización por síntomas respiratorios.

El organismo multinacional subrayó que no se recomienda usar estas pruebas en individuos asintomáticos, incluyendo contactos ni como requisito para salir del aislamiento ni para acceder a lugares públicos.

Por su parte, la Cofepris dijo que las pruebas que usan una muestra de sangre para detectar anticuerpos contra el virus no tienen utilidad para el diagnóstico de la presencia activa de la enfermedad .

La Dirección General de Epidemiología y la comisión conminaron a evitar hacerse pruebas de cajita que requieren muestra de sangre e insistió en que, si hay síntomas, las personas deben aislarse siete días y vigilar los signos de alarma: oxigenación, frecuencia cardiaca y presencia de fiebre.

Quienes compran las pruebas rápidas por Internet no verifican la procedencia de los test. Susana, madre de familia, quien acudió a una fiesta, compró por esa vía cinco pruebas para sus hijos y esposo.