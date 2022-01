▲ Con sana distancia, pero en la oficina del mandatario, quien no usó cubrebocas, estuvieron los secretarios de Gobernación y Hacienda, Adán Augusto López y Rogelio Ramírez de la O, respectivamente, durante la grabación de un mensaje de 15 minutos de López Obrador sobre la venta de Citibanamex. Foto tomada del video de Presidencia

El problema es que los nombres de posibles compradores que comienzan a circular son los mismos de siempre, es decir, los integrantes de la minoría rapaz que específicamente se quedaron con la banca reprivatizada por Carlos Salinas de Gortari (para finalmente ser rescatada por el Fobaproa y extranjerizada en su mayoría), se beneficiaron con esa política salinista (Carlos Slim y su banco Inbursa, por ejemplo) o de plano obtuvieron autorización de los gobiernos foxista y calderonista (como pago a su desinteresado apoyo ) para operar instituciones chatarra (como en el caso de Azteca, en 2002, de Ricardo Salinas Pliego, una suerte de tienda Elektra disfrazada de banco). Así, mientras no se rompa el círculo perverso de que todo es para el mismo grupúsculo –que de por sí concentra muy buena parte de la riqueza nacional–, entonces México no avanzará.

López Obrador destapó otra carta: lo mismo podría pensarse de Carlos Slim, de Inbursa , el empresario predilecto desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari y el más rico de México. Este personaje no se anotó en el proceso de reprivatización bancaria de 1991-1992. Fue más práctico: obtuvo autorización para operar un nuevo banco sin ningún tipo de pasivos y con la clientela más pudiente del país.

Una más: Carlos Hank González, de Banorte , uno de los herederos de la voluminosa fortuna –de dudosa procedencia– de su abuelo, el profesor del mismo nombre y apellidos, e hijo de Carlos Hank Rhon (otra joyita ligada, entre otras gracias, a los turbios negocios del Laredo National Bank) y Graciela González Moreno, a su vez hija de Don Maseco. Este personaje de la farándula financiera forma parte –igual que Ricardo Salinas Pliego– del consejo asesor empresarial del propio López Obrador, quien, por lo mismo, debiera abstenerse de promoverlos.

Para redondear, el mandatario mexicano comentó que el empresario regiomontano José Javier Garza Calderón –conocido como El Manitas– me mando un recado, que ellos podrían también, junto con otros inversionistas, reunirse para comprar el banco y debe de haber muchos otros inversionistas, banqueros mexicanos. Desde luego, esto no significa impedir que participen en la convocatoria, subasta o licitación extranjeros. No somos chovinistas, pero sí nos gustaría que se mexicanizara este banco .

En fin, las fortunas conjuntas de las tres cartas destapadas por Andrés Manuel suman cerca de 80 mil millones de dólares (muchos de ellos gracias a los bienes nacionales), y van por más, porque no tienen llenadera.

Las rebanadas del pastel

Bajo la consigna de ni un peso atrás , sigue la pataleta del comandante billetes y su vociferante escudero Ciro Murayama, quienes se niegan a reducir gastos, apretarse el cinturón y sacar adelante el proceso de consulta de revocación de mandato.

cfvmexico_sa@hotmail.com