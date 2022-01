E

l 01/10/21 escribí en este espacio: “Es una doble pena. No sólo miles de hectáreas se convirtieron en humo este verano en el mundo, sino que estos incendios provocaron emisiones récord de CO₂. Así dice el mensaje que me envió Miguel Valencia, líder de la lucha en México contra el cambio climático (CC). Me he percatado que todos debemos poner el horror del CC en nuestra agenda como la 1ª prioridad, siguiendo a Naomi Klein quien, en This Changes Everything: Capitalism vs the Climate (edición en español: Esto lo cambia todo), narra que durante años pensó que el CC habría que dejárselo a los especialistas, hasta que se dio cuenta que esto era mirar a otro lado o voltear la cara, otra forma de negar el CC”. Desde entonces, todas las entregas de Economía Moral se han referido al CC. Ayer vi, en Netflix, la película No mires arriba ( Don’t Look Up), cuyo guion sintetiza así Wikipedia: “Kate Dibiasky, futura doctora en astronomía, descubre un nuevo cometa. Su profesor, el Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), calcula que el cometa impactará la Tierra en seis meses y es lo suficientemente grande como para causar un evento de extinción en todo el planeta. Ambos tratan de advertir e informar sobre el peligro, pero a la sociedad pareciera no importarle ni tomar conciencia sobre su gravedad”. La película es una alegoría y una parodia sobre la indiferencia de (casi) todos ( La indiferencia del mundo . Que al mundo nada le importa , del tango Yira, yira, del cual José Steinsleger cita otros versos este miércoles en La Jornada) no ante la derrota del Atlante, no sobre el candidato del PAN, no sobre quién ganará el Óscar a mejor sonido, no sobre los nuevos cambios en el gabinete de AMLO, sino sobre ¡la alta probabilidad de la extinción de la humanidad en este siglo! En la película, la presidenta de Estados Unidos, Janie Orlean, protagonizada por Meryl Streep (con cabello del mismo color que Trump), cuando el cometa es ya visible a simple vista, emprende una campaña centrada en el eslogan no mires arriba, mira al suelo o al frente (en contraposición al no mires a otro lado de Naomi Klein) y mantener el negacionismo colectivo: no hay tal cometa gigante, como Trump exclamaba no hay cambio climático. La película ha sido vista, en todo el mundo por más de 100 millones de personas, lo que muestra el poder potencial del cine, sobre todo en streaming, para hacer conciencia y movilizar a la población. La duda es qué proporción de personas entendieron que la catástrofe de ficción del cometa gigante es una alegoría de la catástrofe real que viene del cambio climático. La actitud de la presidenta de EU y de los medios ante la amenaza del cometa es una parodia de la actitud prevaleciente en los gobiernos del mundo, empezando por el de Trump (cuando se escribió el guion de la película) y siguiendo con los gobiernos actuales de la inmensa mayoría de los países y, en particular, del de México, que actúa como si no hubiera CC, priorizando la producción y uso de combustibles fósiles.