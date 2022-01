Precisión de la FGR sobre el caso de Martha Estela Ramos Castillo

on relación a la nota publicada ayer en el diario bajo su atinada dirección, titulada FGR concluye caso contra funcionarios que apoyaron a Javier Duarte en juicio: ONG , me permito hacer la siguiente precisión:

En 2018, durante la administración pasada, Javier D, recibió sentencia condenatoria, por parte de un juez de distrito, de nueve años de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Asimismo, durante 2018, la organización AGM&EMR, AC, presentó una denuncia por la probable comisión del delito de cohecho en contra de Martha Estela Ramos Castillo, del Ministerio Público Federal, por lo que se abrió la correspondiente carpeta de investigación en su contra; esta persona falleció en septiembre de 2020, por lo cual la ley obliga, en estos casos, al “No ejercicio de la acción, en razón de su extinción por fallecimiento.

En concordancia con lo anterior, le ruego publique la presente aclaración.

Raúl de Jesús Tovar Palomo, director general de Comunicación Social de la Fiscalía General de la República

¿Quiénes ocultaron indagatoria en la FGJCDMX?, pregunta

En relación a la formal prisión de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre por diversos delitos, entre el que se cuenta la tentativa de trata de personas, solicitamos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se realicen las pesquisas necesarias para saber qué funcionarios de esa fiscalía, actuales o del gobierno anterior, ocultaron la indagatoria para hacer que, con el tiempo, prescribiera la acción penal, como lo informó la fiscal. Lo anterior permitiría sanear la institución y evitar la impunidad de autoridades enquistadas en la perpetua e inadmisible simulación.

José Lavanderos

Exige que la UNAM vuelva a ser ejemplo a seguir en la nación

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es nuestra máxima casa de estudios, eso no esta a discusión, lo que nos preocupa es que ante la pandemia, no ha estado a la altura de la circunstancias; tenemos dos años sin clases presenciales, sin esa riqueza y diversidad que sólo da la discusión libre y cara a cara, en el espacio ideal que es el salón de clases, confrontando en ese mismo escenario los problemas nacionales para debatirlos, enfrentarlos y participar en su solución como profesionistas de alto nivel. Por esas razones las personas estudiamos para adquirir los instrumentos y la armas que nos permitirán resolver con éxito no sólo nuestra vida, sino participar en el destino del país, tener en nuestro horizonte cooperar, construir y transformar el universo que nos rodea. En ese sentido, la UNAM debe ser la punta de lanza en el país, el ejemplo a seguir, sin permitir que una burocracia obsoleta le arrebate sus funciones sustantivas que son: la docencia, la investigación la construcción de la ciencia. No podemos permitir que la información mediática internalice el miedo, que induzca la función errática del lenguaje, transfigure lo que en realidad sucede y provoque el aislamiento.