La disputa por el poder en Oxchuc se agravó a partir del 15 de diciembre, cuando los seguidores de Gómez Sántiz se apoderaron de la alcaldía y lo declararon edil electo, mientras el órgano electoral comunitario, responsable de organizar las votaciones a mano alzada, nombró ganador a Enrique Gómez López, ligado al grupo de Óscar Gómez López (no son parientes).

Señaló que dos horas más tarde entre 15 y 20 personas prendieron fuego a su casa, ubicada en la cabecera municipal, así como a la casa de un vecino de nombre Marcelo.

Son daños considerables los que ocasionó el incendio. Hay afectaciones en casas aledañas. El responsable es Hugo Gómez Sántiz; su allegado. Javier Gómez Sántiz, estuvo dirigiendo la quema. Interpondré una denuncia, pero ahora no se puede salir porque está bloqueada la carretera por su gente , aseveró.

Por separado, Abelardo López Méndez denunció que los seguidores del autoproclamado presidente municipal retuvieron a su hijo José López Gómez, de 30 años de edad, cuando estaba en estado de ebriedad y luego le sembraron un arma de alto poder. No tiene dinero para comprar armas, pues casi es teporocho. Algunos me dijeron que hoy lo vieron en la cárcel y que lo tienen desnudo . Exigió su liberación inmediata, o si tiene delito que lo turnen a la fiscalía. Si es culpable, ni modo, tiene que pagar lo que haya hecho. Pero le sembraron el arma y no es animal para que lo tengan desnudo. La gente de Hugo lo agarró .

Para evitar un vacío de poder en Oxchuc, el Congreso local nombró un concejo municipal encabezado por Roberto Sántiz Gómez, quien desde el primero de enero despacha donde puede.