Fabiola Martínez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 14 de enero de 2022, p. 18

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la venta de Citibanamex es una oportunidad para el país porque significará el ingreso al erario, vía impuestos, de miles de millones de pesos, además de que se podría recuperar el sentido mexicano de ese banco y el eventual arraigo de las ganancias.

Desde su despacho en Palacio Nacional y acompañado por los secretarios de Gobernación y de Hacienda, Adán Augusto López y Rogelio Ramírez de la O, respectivamente, grabó un video de 15 minutos en el cual rechaza que la venta anunciada esta semana por Citi sea consecuencia de una situación adversa de la economía de México.

Rechazó también que el país enfrente fuga de capitales, como aseguran sus adversarios; al contrario, sostuvo, está llegando mucha inversión extranjera, (y la salida) son utilidades que no se reinvierten aquí, en un sector financiero y bancario al cual le ha ido muy bien , porque hay gobernabilidad, paz, tranquilidad y piso parejo.

Destacó que en 2001, en una transacción similar, se permitió una evasión fiscal multimillonaria. Sin embargo, advirtió, ahora, sí se cumplen con todos los procedimientos legales y, desde luego, se tiene que pagar el impuesto, pueden (ser) inversionistas mexicanos los que se queden con Banamex .

Celebró que Ricardo Salinas Pliego –presidente de Grupo Elektra y dueño de Banco Azteca– haya mostrado su interés por comprar Citibanamex, y lo mismo podría pensarse (por el caudal de recursos en su poder) de Carlos Slim, de Inbursa, y Carlos Hank, de Banorte, entre otros, señaló, al tiempo de revelar que Javier Garza Calderón, de Nuevo León, le manifestó por escrito que también tiene interés.