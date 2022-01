Ricardo Guzmán Wolffer

Periódico La Jornada

Jueves 13 de enero de 2022, p. 31

La obligación de ser agredido

El reciente atentado contra el juez federal Gabriel Domínguez Barrios, quien recibió dos balazos en el tórax, y su hijo de 18 años, quien fue apuñalado, evidencian el riesgo permanente de los juzgadores federales. Juez de impecable trayectoria, actualmente en un Juzgado de Distrito en materia laboral, recibe por segunda ocasión un intento de homicidio.

Esa rectitud en su desempeño ha terminado por enfrentarlo con grupos criminales dispuestos a todo, incluso afectando a su familia. Es fácil disfrazar un atentado premeditado bajo la apariencia de un robo.

La Revista del Centro de estudios constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” de enero-junio de 2021 tiene un notable texto: Propuestas para mejorar el sistema de selección y evaluación de desempeño de los jueces federales en México de Rosa María Rojas Vértiz. Ahí se establecen requisitos adicionales para la función: independencia, objetividad, etc. Incluso se sugiere que el Consejo de la Judicatura Federal sólo sea formado por miembros del Poder Judicial de la Federación y representantes de la sociedad civil , pero no se menciona esta peculiar obligación asumida para la función: la de ser agredido, muchas veces con resultados mortales. La lista de jueces y magistrados federales violentados y asesinados no es menor: representan a la Federación misma (Constitución Federal dixit) y su custodia implica la guarda del orden nacional. No son sólo la persona y su hijo afectados, son el símbolo de la legalidad agredida. En un país de creciente impunidad, cada vida debe contar: será cosa de tiempo para suponer que no sólo los juzgadores tienen esa obligación de asumir la agresión, también los ciudadanos.

***

En su nuevo libro, Gandallas (Edit. Ariel), Héctor Domínguez Ruvalcaba (investigador multipremiado en Austin, Texas) habla de las fuentes culturales de la violencia en México. Se establece la comprensión de la criminalidad nacional a partir de la visión de la víctima. La criminalidad es una constante nacional. Ser ciudadano es una forma reactiva, más que participativa, de la vida pública.