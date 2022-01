– Yo creo que no es un asunto de intención o de adivinar si se van a modificar los estatutos, nosotros somos respetuosos en este caso de las autoridades educativas y serán ellos los que tienen que buscar la solución a la problemática que hoy enfrentan. Y nosotros estamos observantes y, si hay la necesidad de coadyuvar para que esta problemática se solucione, pues con mucho gusto lo haríamos, pero no corresponde a nosotros revisar estatutos ni nada de eso.

También confirmó que Gobernación no ha intervenido e intervendrá si es requerida; no obstante es decisión de ellos resolverlo y en los tiempos que ellos, no nada más el órgano de gobierno, sino todos los involucrados .

– ¿No existe esa intención de cambiar los estatutos?

– Yo no sé si exista o no, pero creo que en todo caso no es nada más de intencionar (sic), y mientras no haya una propuesta concreta ahí va a estar en el aire siempre la intención o el quiero o ... Hay que, primero, solucionar la problemática que enfrentan y nosotros somos respetuosos de ello. Hacemos un exhorto para la comunidad estudiantil, la comunidad científica, la dirección del CIDE y todos los que tienen alguna intervención, los órganos de gobierno, puedan darle solución a este problema.