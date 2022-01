Monreal Ávila se pronunció también por la derogación del delito de ultrajes, por considerarlo violatorio de acuerdos internacionales firmados por México. Incluso el 21 de diciembre envió una carta al Congreso local, en la que solicitó que dicho ilícito sea eliminado del Código Penal de Veracruz, pero no tuvo respuesta.

Sin embargo, Monreal Ávila insistía en que este tipo penal violenta los derechos humanos de los ciudadanos al integrarse carpetas de investigación a partir de presuntas agresiones a elementos policiacos.

Una parte central de la recomendación 146/2021 es precisamente la solicitud al gobierno de Cuitláhuac García de derogar del Código Penal el delito de ultrajes a la autoridad, por lo que este martes, en conferencia desde palacio de gobierno, el mandatario veracruzano indicó que ya firmó el documento con el que su administración se compromete a acatarla en sus términos.

La aceptación es en sus términos, no se puede aceptar a medias; si lo vas a aceptar, lo aceptas completamente. Bueno, también hay aceptaciones parciales, y en ese caso hay que argumentar por qué no aceptas, pero nosotros no , puntualizó García Jiménez.