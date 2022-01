El funcionario dijo confiar en que la baja presupuestal de más de 20 por ciento que tendrá la Sedatu en 2022 respecto del año anterior se verá compensada por el mencionado reajuste, para que no se alteren las metas de los programas de mejoramiento urbano y vivienda social.

Estamos conscientes de esa reducción de recursos. Sin embargo, hemos ya tenido pláticas con el señor Presidente y con el secretario de Hacienda, y la Sedatu sería susceptible a una ampliación presupuestal en los próximos meses, cosa que ha pasado anteriormente, no es poco común , afirmó Meyer.

De acuerdo con el funcionario, los programas de Mejoramiento Urbano y Vivienda Social no se verán afectados este año por la citada baja presupuestal ni por el aumento en los precios de los materiales de construcción, ya que éste no ha sido tan alto a pesar de la inflación, además de que la Sedatu procura no utilizar estructuras metálicas en sus obras –que son más costosas–, sino de concreto armado.