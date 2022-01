Néstor Jiménez

Jueves 13 de enero de 2022

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que Morena fue responsable de no reportar al Instituto Nacional Electoral (INE) el ingreso de recursos como parte de un esquema de financiamiento paralelo en Texcoco, estado de México, entre 2013 y 2015, pero ratificó que Delfina Gómez, entonces presidenta municipal de la demarcación y actual secretaria de Educación Pública, no se benefició de ello, por lo que determinó que no tuvo responsabilidad jurídica, ni aplicó sanción contra la funcionaria.

A la vez, confirmó la multa impuesta por el órgano electoral a Morena por 4 millones 529 mil pesos por dicha omisión.

El dictamen parte de una queja presentada por el PAN desde 2017 contra Delfina Gómez, en el contexto de su candidatura a la gubernatura mexiquense. El recurso fue resuelto por el INE en septiembre pasado y determinó que había elementos suficientes para comprobar que hubo una retención de 10 por ciento del salario de trabajadores del ayuntamiento y del DIF municipal, lo que sumó, de acuerdo con el instituto, 2 millones 264 mil 612 pesos.

Ayer, en sesión de la Sala Superior del TEPJF, los magistrados avalaron por unanimidad la sanción del INE con los argumentos planteados, luego de que el PAN y Morena habían impugnado la resolución, ya que, mientras Acción Nacional pedía ampliar la multa, Morena buscaba que se descartara.