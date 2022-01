En la discusión, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano reiteraron que sus bancadas no fueron consultadas sobre la presentación de la denuncia, mientras el diputado de Morena César Hernández se deslindó de la decisión de Gutiérrez Luna. Ello, ante la petición de los consejeros para que la representación del partido guinda aclarara su postura sobre el asunto.

Esto no es lo ideal, pues el margen de maniobra operativa del INE se acota y estamos colocando el ejercicio de revocación de mandato en una zona de cuidado, que si bien es manejable, de ninguna manera es deseable , añadió.

Sin embargo, esto es resultado de una situación compleja, inédita e inconveniente en la que se ha colocado al instituto, apuntó.

El documento aprobado pide a la Secretaría de Hacienda dar una respuesta fundada antes del 31 de enero, para tener certeza sobre el monto de recursos que se tendrán para el ejercicio antes de emitir la convocatoria. En caso de que no la haya, se prevén cambios en la normatividad.

El consejero Ciro Murayama explicó que con los recursos solicitados se colocarían 161 mil casillas, pero sin ellos, estarían en un tercio. En caso de que Hacienda entregue la mitad de lo solicitado, se podría llegar a más de 100 mil.

Córdova advirtió que si el ejercicio no se hace como dicta la ley, no será responsabilidad del INE. Dijo al gobierno que si quiere un proceso bien hecho, genere las condiciones para ello, luego de señalar que el instituto no va a afectar derechos laborales. Esto, tras los llamados de la representación de Morena a la austeridad y recurrir a los fondos con los que cuenta, entre ellos el de separación de empleados.