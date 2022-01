Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 13 de enero de 2022, p. 7

El gobierno espera que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice la consulta de revocación de mandato en abril próximo, sostuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. En Palacio Nacional, dijo que una vez que se confirme el ejercicio estarán atentos a la petición que formule el instituto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para destinar recursos adicionales.

Aconsejó esperar a que haya una propuesta o una comunicación oficial, pero eso no coarta el derecho que tenemos nosotros de hacer un análisis y presentar un plan de austeridad .

Sobre la detención de José Manuel del Río Virgen en Veracruz, dijo que respeta la soberanía de las autoridades locales, y espera en los próximos días conversar con el senador Ricardo Monreal.

Al abundar sobre la revocación de mandato y las diferencias con el órgano electoral, repuso: vamos a esperar que el INE, tal como se lo ordena o mandata el Tribunal Electoral, haga los ajustes, las disposiciones presupuestales para cumplir con el ejercicio de revocación de mandato y en su caso se eleve una petición a la Secretaría de Hacienda en la posibilidad de que se le destinen recursos adicionales .

El funcionario dijo que las instituciones y funcionarios están obligados a transparentar los gastos, el ejercicio de los presupuestos, y el INE no puede ser la excepción. Lo que sí hemos venido haciendo reiteradamente al INE y a otras instituciones es no nada más que se transparente, sino que se ajuste incluso el gasto público, que terminemos con los gastos superfluos .

No descartó “que nosotros hagamos pública una propuesta de un plan de austeridad, pero no está desasociado con la obligación que tiene el INE, en términos legales, de solicitar la ampliación de recursos o recursos adicionales, como también la Secretaría de Hacienda en su momento, si es que no llega un requerimiento formal del Instituto Nacional Electoral, tendrá que, dice la resolución del tribunal, razonar y sustentar su opinión al respecto.