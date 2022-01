Andrea Becerril y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 13 de enero de 2022, p. 6

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que ese órgano del Congreso notificó ya al juzgado sexto de distrito en materia administrativa –el cual los apremia a aprobar modificaciones a la Ley General de Comunicación Social– que están en receso legislativo y hasta febrero, cuando se reanuden las sesiones, podrán programar el cumplimiento de la resolución de la Suprema Corte al respecto.