Reuters, Europa Press, Ap, Xinhua y Afp

Periódico La Jornada

Jueves 13 de enero de 2022, p. 5

Ginebra. La variante ómicron causa una enfermedad menos grave que delta, pero sigue siendo un virus peligroso , sobre todo para quienes no están vacunados, advirtió ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS), que destacó que el número de nuevos contagios subió en torno a 55 por ciento, aunque la cifra de muertes se mantuvo estable en la semana reciente.

La agencia de Naciones Unidas consideró que ómicron no será la última variante y cuanto más circule el virus, más riesgo habrá de una nueva más mortal .

El director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó que más de 90 países aún no han cumplido el objetivo de vacunar a 40 por ciento de su población y que más de 85 por ciento de las personas en África aún no han recibido una sola dosis.

En su informe semanal, la OMS expresó que los casos aumentaron 55 por ciento o 15 millones, en la semana hasta el 9 de enero con respecto a la anterior, la mayor cantidad de casos reportados en ese periodo.

Este enorme pico de infecciones está impulsado por la variante ómicron, que está sustituyendo rápidamente a la delta en casi todos los países , aseguró Ghebreyesus. Afirmó que la mayoría de las personas hospitalizadas en el mundo con covid-19 no estaban vacunadas y que si no se frena la transmisión existe un mayor riesgo de que surja otra variante que podría ser incluso más transmisible y más mortal que ómicron.

En América, los casos aumentaron 250 por ciento, al pasar de 3.4 desde el pasado día primero a 6.1 millones de infectados para el pasado día 8, si se compara con el mismo periodo de 2021, mientras la nueva mutación va camino a ser la predominante en este punto de la pandemia, por encima de delta, que aún causa infecciones, afirmó Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).