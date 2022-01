La costumbre de amontonar las cartillas, siempre en el orden de llegada, no sirvió. Una mujer malhumorada, enfundada en un uniforme a punto de romperse y ceder a lo abultado de sus carnes pregunta a gritos: ¿quién les dijo que pusieran esto aquí? No obtiene respuesta, la gente tiene miedo a represalias y acto seguido ordena que los retiren. La gente se organiza y se forma conforme su hora de llegada. La mujer enojona ya no está, tal vez regrese pronto a llamar a los formados.

–Búsquelo, no sea malito –suplica.–No, eso sí es muy difícil.–Tengo aquí toda la mañana. Estoy cansada, hágame el favor.

Él la mira, con un espéreme levanta buenas expectativas en ella. Es la primera vez que recibe ayuda de un empleado. Largos minutos después el burócrata vuelve con el documento. Lo pusieron en otra letra, aquí está. Ahora lo mando para que la pasen con el doctor .

Otra ventanilla y una más la espera. Esta vez el tiempo pesa sobre la piernas de la mujer que por 35 años pagó sus cuotas al Seguro Social, las cuales se restaban de su salario para obtener los servicios de salud que demandaría su vejez. Luego de media hora se acerca a la ventanilla, no la han llamado. Pregunta por su expediente y le responden que no lo han recibido y que puede tardar. Quince minutos después escucha su nombre en voz alta. Por fin puede entrevistarse con el médico. La atiende una enfermera y le dice que el doctor, con quien no puede hablar, sí le va a dar la receta, pero sólo para una dosis. Ella pide que le surtan una cantidad mayor. Los trámites la cansan mucho. La enfermera le pregunta: ¿Qué no entiende? Eso es todo .

A pesar de todo la señora va feliz, tiene la receta en su mano y va a la farmacia. Ahora hay que hacer una larga fila. Ya pasaron siete horas desde que llegó al hospital. Por fin está en el mostrador y no oculta su satisfacción. Hasta parece triunfadora, pero su rostro se contrae cuando le informan que no le pueden surtir el fármaco que requiere, pero le dan una esperanza: Vuelva en 15 días, a lo mejor ya hay .

Más encorvada que hace más de siete horas, la mujer se aleja. Lo único que le parece bien es que en dos semanas, cuando regrese, sólo hará la fila de la farmacia. Mira la orden del médico para guardarla: Esta receta sólo es valida las próximas 72 horas …

