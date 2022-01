Ante el anuncio de que Citigroup venderá al mejor postor, entre otros bienes, la Afore Citibanamex, los Consejeros Nacionales de Adultos solicitan el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para que niegue la aprobación de tal venta en tanto no se garantice que el monto que pacten Citigroup y el posible comprador no sea con cargo a los fondos depositados en la administradora.

Según la Consar, al cierre de noviembre de 2021, en la Afore Citibanamex hay depositados miles de millones de pesos, por lo que conociendo la rapiña de los banqueros, la venta de la concesión para administrar esos fondos hace factible que le sean cargados a los 8 millones 802 mil 702 trabajadores registrados en esa Afore.

Francisco Muñoz Apreza, vocero presidente de los Consejeros Nacionales de Adultos AC

Comentarios sobre la diversidad y la libertad

Siempre me han gustado mucho los matrimonios de un hombre y una mujer que viven toda la vida juntos, como mi padre y mi madre. A su vez, me parece valioso que la gente que no se acopla bien decida cambiar de pareja, como es mi caso. Aprecio la valentía de la gente que decide tener una pareja del mismo sexo, porque se rebela a las imposiciones contra su naturaleza.

Admiro que la gente sea formal, disciplinada, que cumpla siempre con su trabajo y estudio, pero también aprecio a la gente informal, que sabe disfrutar la vagancia (mucho o poco), la diversión y la intensidad de la vida, aunque no viva desahogadamente. Me gustan las y los hijos que siguen buenos consejos de sus padres, de su orden familiar y social, pero también aquellos que siguen los consejos de su propia conciencia, aunque no coinciden con los de sus progenitores ni con los de la sociedad. Y quizá siempre puede haber motivos de encuentro y amistad entre esos mundos diversos de disciplina y libertades.

Eduardo del Castillo V.

Denuncia despido injustificado de la SG

El pasado 14 de diciembre fui despedida injustificadamente de la Secretaría de Gobernación (SG), después de 30 años de servicio y a dos años de jubilarme. Ninguna de las causales de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se aplica en mi caso. Las consecuencias del despido son desastrosas porque me despojaron de mi único sustento para vivir y me retuvieron la segunda parte de mi aguinaldo. Asimismo, quedé imposibilitada de pagar mi crédito Fovissste y un préstamo de nómina, además de perder el servicio médico del Issste. He acudido a las instancias correspondientes para obtener una prórroga para el pago de mi casa y tramitar la continuidad de mi servicio médico, pero me piden la hoja de servicio, la cual me negaron porque necesito la baja de la SG, que también me negaron. Por lo anterior, solicito ayuda para recuperar el empleo al que he dedicado más de la mitad de mi vida.

Leticia Guzmán Palma