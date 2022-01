The Independent, Ap, Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Jueves 13 de enero de 2022, p. 21

Londres. El premier Boris Johnson se disculpó ayer por haber asistido a una fiesta en los jardines de la residencia oficial en Downing Street durante una de las etapas de más estricto confinamiento por las que ha pasado Gran Bretaña. Las invitaciones se enviaron desde el correo electrónico de su secretario personal.

El premier ignoró la cascada de llamados a dimitir de la oposición y de las filas de su propio Partido Conservador.

Al comienzo de su sesión semanal con el Parlamento, Johnson admitió haber asistido a la fiesta durante 25 minutos antes de volver adentro a trabajar en la residencia ubicada en el 10 de Downing Street. Afirmó que se trató de un encuentro de trabajo y reconoció que, en retrospectiva, debió haber puesto fin a la fiesta.

La prensa publicó antier un correo del 20 de mayo de 2020 en el cual el secretario particular de Johnson, Martin Reynolds, invitó a un centenar de empleados a disfrutar de un buen rato tomando unas copas guardando distancia social en los jardines de Downing Street y agregó: traigan sus propias bebidas .

El diario The Independent mencionó que fueron invitados cerca de 100 trabajadores, pero sólo asistieron unos 30.

Johnson dio a entender que no tuvo nada que ver con la organización de la fiesta: cuando fui, a las seis de la tarde del 20 de mayo de 2020, a convivir con grupos de empleados durante 25 minutos para después regresar a mi oficina a seguir trabajando, creí que se trataba de un acto laboral , aseguró.

No explicó cómo fue que no se enteró de que su secretario envió invitaciones para una fiesta laboral en Downing Street, que no sólo es la casa de gobierno, sino también su residencia familiar.

Insistió en que técnicamente no se violó ningún protocolo anticovid porque la reunión fue al aire libre, pero ofreció sinceras disculpas a los británicos, que en aquel momento tenían totalmente prohibido encontrarse con sus seres queridos .

La disculpa no dejó satisfecho al líder la oposición, el laborista Keir Starmer, quien lo acusó de mentir, y sostuvo que debería renunciar como lo hicieron en el pasado colaboradores suyos que infringieron las restricciones por la pandemia. También lo llamaron a dimitir el Partido Liberal Demócrata y el Partido Nacional Escocés.

Pero las exigencias más fuertes vinieron del Partido Conservador. El diputado William Wragg, presidente del comité de Asuntos Públicos y Constitucionales del Parlamento, consideró indefendible la postura de Johnson. Agregó que una serie de errores evitables han sido profundamente dañinos a la percepción que se tiene de la agrupación política .

El líder escocés conservador, Douglas Ross, dijo haber tenido una conversación difícil con el premier, horas antes de su aparición ante el Parlamento, en la que le informó que solicitará al Comité 1922, que organiza las elecciones al líder del partido, que consigne su falta de confianza hacia Johnson.

La diputada conservadora Caroline Nokes llamó al premier a renunciar porque ha deteriorado la imagen del Partido Conservador .

Una encuesta de la organización YouGov reveló que 56 por ciento de 5 mil 391 adultos creen que el jefe de gobierno debe dimitir.