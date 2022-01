Al señalar que el gobierno no tiene interés en comprar Citibanamex, el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Adán Augusto López Hernández, dijo que la decisión de ese corporativo de vender los activos asentados aquí no tiene relación con la situación económica de México ni significa una mala señal respecto del estado de las finanzas públicas, responde al derecho de un grupo de inversionistas de replantear sus actividades. La economía en el país va bien, en plena recuperación , aseveró.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional mencionó que una vez que se concrete el proceso de venta, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) evaluará el tema fiscal.

–En la última compra que se hizo (entonces de Banamex) se dejó de pagar al erario 12 mil millones de pesos en impuestos. ¿Pondrán especial atención en este caso? ¿Es posible que no cause impuestos? –se le preguntó al funcionario.

–Probablemente alguna parte de la operación no cause impuestos, no sabemos hasta no tener el reporte de en qué términos se realiza la enajenación de activos, si nada más es activos en bolsa, si es de inmuebles, ahí se tendría qué revisar qué impuesto cause.