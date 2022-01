Karla Torrijos

Jueves 13 de enero de 2022, p. a10

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), informó que ya se impugnó ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la sanción de dos partidos de veto, impuesta por la FIFA, por los gritos homofóbicos emitidos en los recientes duelos de eliminatoria mundialista ante Canadá y Honduras.

Asimismo, explicó que la resolución podría tardar varios meses, por lo que es muy probable que los dos próximos duelos del Tri en el estadio Azteca, ante Costa Rica (30 de enero) y Panamá (2 de febrero), se disputen a puerta cerrada.

“Nuestro trámite ante el TAS ya fue realizado por nuestros abogados, será un proceso largo, normalmente esto se lleva mucho tiempo, podríamos ver una resolución en ocho o 10 meses.

En los próximos días sabremos exactamente lo que pasará en los partidos del 30 enero y del 2 febrero, los cuales, sí se llevarán a cabo en el Azteca, aunque no esperamos tener estadios llenos , mencionó el directivo ayer en una conferencia virtual, en la cual se presentó a la plataforma de criptomonedas Bitso como nuevo patrocinador de la selección nacional.

Asimismo, estimó que al determinar sus sanciones, la FIFA no ha tomado en cuenta las acciones que la FMF lleva a cabo para erradicar el grito homofóbico.