ste inicio de año promete aventuras y, claro, también los inevitables problemas para una gobernanza fluida. Tiempo propicio para atisbar hacia delante. Y esto se puede hacer de diversas maneras. Lo aconsejable es explorar, con elementos propios y otros datos asequibles, los cursos que seguirán las diversas acciones ya en marcha o anunciadas. Serán ellas las que determinarán, en los días y meses venideros, la llamada actualidad. También se abren oportunidades para ensayar la crítica que ayude a calibrar mejor el conjunto de decisiones y sucesos. Las circunstancias, siempre condicionantes por sus variados orígenes e intensidades, forzarán conductas y actitudes. Obligarán, se quiera o no, a procesarlas con las precauciones debidas. No puede soslayarse que, este mismo año, permite renovar, tal vez hasta con mayor encono, las condenas que vienen poblando el ambiente colectivo.

La inflación no puede, tampoco, usarse como arpón de propia creación o torpe manejo. Bien se sabe, no sólo su importación, sino también sus causas ya bien exploradas. Es tan cierto, como real, el rompimiento de cadenas de suministros, no sólo en el extranjero, sino las internas del aparato productivo.

La oposición ha echado todos sus recursos al asador para encharcar este sensible año que será definitorio. Llamaron en su auxilio a los espíritus de siempre, los que asumen de más peso (Krause y compañía), aunque sean ya de muy pasadas, por esquemáticas, sus plegarias libertarias en que se envuelven. Le volvieron a soplar, al dispuesto oído neoliberal del The Economist, para esparcir sus enumeraciones de errores cruciales –que no lo son– y redoblar sus vaticinios de tragedias nacionales que no llegarán. Han soltado toda una cadena de rumores de quiebres partidistas (Morena) y pleitos entre funcionarios de gobierno, para evidenciar el supuesto descontrol del mando ejecutivo. Se ataca ya sin tapujos el alegado adelanto de la sucesión presidencial, cuando siempre ha estado presente en la vida política. La diferencia es que ahora se ha ventilado y se sujeta a pública observación y tratamiento.

Lo curioso es que no se llega en la discusión predictiva a lo que subyace en la actualidad y en lo que se atisba para este año. Es posible que sea la búsqueda de resortes que permitan asegurar el manejo abierto y transparente de la sucesión venidera. Una que pueda mantener el supuesto básico del modelo vigente: gobernar para el pueblo y no para una élite. En este año eso, precisamente, estará presente en el juego electoral. Fortificar, con votos, el deseo de continuar el modelo ya mostrado en sus líneas críticas. El futuro bienestar de un pueblo que ha sido en su amplia base tan maltratado, es un asunto de estricta justicia. No se trata de acumular palancas de poder o simpatías para insuflar vanidades. Se trata de consolidar apoyos políticos mayoritarios. Se requiere renovar fuerzas, sentires y voluntades para continuar con el trabajo transformador en marcha. Será en este 2022 cuando se podrá constatar ese propósito ya antes mandatado.