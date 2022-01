L

a más alta tecnología de la comunicación es correa de transmisión del oscurantismo. Muchos medios masivos de información, redes sociales, plataformas digitales y programas de entretenimiento difunden ideas mágicas, que no tienen sustento en datos comprobados y sus receptores las diseminan sin tamizarlas.

La película Don’t look up ( No mires arriba) es un acercamiento hiperbólico a la cultura de la banalización que predomina en Estados Unidos. El tono exagerado del filme sobre las conciencias adormiladas es una crítica demoledora al pensamiento idiota. Es necesario recordar la etimología del término. Proviene del griego y hacía referencia a una persona que no se interesaba por los asuntos públicos y solamente se preocupaba por sí mismo. Alguien así es incapaz de comprender que no vive solitario en una isla, sino en un entramado social en el que afecta a otros y es afectado por las acciones de los demás.

La prevalencia cultural de lo superfluo, la necesidad imperiosa de que si no es divertido entonces carece de interés, ya había sido puesta bajo la lupa por Neil Postman en un libro publicado en 1985: Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business ( Divirtiéndonos hasta la muerte: el discurso público en la era del entretenimiento). En otra obra, Technopoly: The Surrender of Culture to Technology ( La rendición de la cultura ante la tecnología, 1993), Postman argumentó en favor de analizar detenidamente la lógica de la inmediatez tecnológica y sus efectos en las formas de aprendizaje y socialización de los nuevos ciudadanos. Fue discípulo de Marshall McLuhan, murió en 2003, y advirtió certeramente sobre que la búsqueda frenética de la diversión, y casi exclusivamente de ella, estaba transformando a la sociedad en consumidores de cultura chatarra.