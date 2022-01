En entrevista con La Jornada, los ex empleados Manuel de Jesús Moyers y Vladimir Ángeles, así como al menos otros cinco trabajadores en activo que solicitaron el anonimato por temor a represalias, señalaron que tras la designación de Méndez Pacheco en enero de 2020, a diversos integrantes de los SDN de Coyoacán se les cambió de adscripción o de encargo sin explicarles la razón, o ya no se les renovó el contrato que firman de manera trimestral.

Así lo denunciaron integrantes de los SDN en la mencionada demarcación, quienes afirmaron que las personas cercanas al funcionario reciben un trato preferencial o han sido incorporadas pese a no cumplir con el perfil del cargo, mientras los demás trabajadores son amenazados con no renovar su contrato si se atreven a formular alguna crítica o defender sus derechos.

Una integrante de los SDN que prefirió no mencionar su nombre indicó que en ese equipo de trabajo en Coyoacán el trato no es el mismo para todos. Hay mucho amiguismo, porque sus cercanos pueden llegar tarde, pero los que no, son amenazados. Además, hay sobrexplotación, porque aunque yo terminaba mis actividades, me ponían a hacer más cosas , como parte de jornadas de trabajo de hasta 12 horas al día.

Manuel de Jesús Moyers añadió que aunque algunos trabajadores inconformes sí han interpuesto quejas por esta situación ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar, que depende de la Secretaría de la Función Pública, ya sabes que cuando las cosas se van allá, es que no van a hacer nada. Hay denuncias de hace dos años, ¿y qué ha pasado con ellas? Nada .