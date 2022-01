Rocío González Alvarado

Miércoles 12 de enero de 2022, p. 7

De quienes acuden a hacer una prueba de covid-19, 40 por ciento lo hace porque se las exigen en el trabajo aun sin tener síntomas, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Por ello, señaló que el IMSS determinó que no es necesario contar con ella para pedir incapacidad y se acordó con los grupos empresariales que orienten a sus afiliados y a todos los establecimientos mercantiles que no la pidan como requisito para no acudir al centro laboral. Esto es muy importante, para que así la gente sepa que es una injusticia si su empleador le está pidiendo una prueba obligatoria.