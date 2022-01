Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de enero de 2022, p. 6

Un día después de dar positivo a covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador apareció en un video en la conferencia de prensa matutina de Palacio Nacional para informar que está ronco, afónico; pero fíjense que (me siento) bien .

Llamó a la población a no espantarse, no alarmarse , porque este virus yo diría que ya va de salida , porque no ataca pulmones.

Enseguida, el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Jorge Alcocer, dijo que el mandatario podría volver a sus actividades normales dentro de una semana y que las características de la nueva variante (ómicron) marcan un confinamiento menor, respecto a las dos semanas recomendadas al inicio de la pandemia.

La mañanera estuvo encabezada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en representación del Ejecutivo. Por tratarse del reporte semanal de salud, acudieron el titular del ramo y los de Educación, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores, además del subsecretario Hugo López-Gatell. A diferencia de los días anteriores, ahora todos portaron cubrebocas.

El responsable de la política interna dijo que hasta ayer no se había hecho la prueba covid, porque no tiene síntomas, y menos aún tiene previsto confinarse, a pesar de que tanto él como otros integrantes del gabinete se reunieron en días pasados con el mandatario.

Aseguró que en las reuniones ordinarias de gabinete usan cubrebocas y mantienen la sana distancia.