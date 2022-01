S

i usted tiene una cuenta de banco, una tarjeta de crédito, un seguro de automóvil o está afiliado a la afore de Citibanamex, en el futuro pasará a ser cliente de otra institución que hasta el momento no se ha dado a conocer. A miles de kilómetros de distancia, el consejo de Citi, que preside Jane Fraser, tomó la decisión de poner a la venta la división de clientes medianos y pequeños, y en el futuro sólo atenderá a los institucionales, es decir, a los grandes. En el paquete que sale a la venta para el mejor postor van incluidos la marca, la licencia y su importante patrimonio cultural: museo, obras de arte, biblioteca y los edificios que los albergan, de acuerdo con la información que proporcionó ayer, vía Zoom, Alberto Gómez Alcalá, director corporativo de Desarrollo Institucional, Estudios Económicos y Comunicación. Habrá despido de personal, de hecho ya comenzó. Citi se ha llevado de México miles de millones de pesos, es su principal generador de utilidades en el extranjero y en tiempos de vacas flacas fue su sostén. Sin embargo, ahora dice que hay un cambio de estrategia: se está deshaciendo de su negocio minorista en todos los países donde opera. Actualmente hay ventas en 13 naciones asiáticas, asegura.

Una historia accidentada

Banamex se fundó el 2 de junio de 1884. Su historia está marcada por acontecimientos sobresalientes: el presidente López Portillo lo expropió, junto a toda la industria bancaria, excepto Citibank, en 1982.